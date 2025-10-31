https://news.day.az/world/1792104.html Нью-Йорк подтопило - ВИДЕО Нью-Йорк тем временем подтопило после сильных осадков, которые привели к затоплению улиц и нарушению движения общественного транспорта. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
