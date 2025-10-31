8 ноября вошло в историю Азербайджана как день триумфа и национального единства

8 ноября вошло в историю Азербайджана как символ триумфа мудрого политического руководства и дальновидной военной стратегии, как воплощение непобедимой силы и героизма нашего народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Она подчеркнула, что победа в Отечественной войне имеет не только военно-политическое, но и глубокое моральное значение, являясь выражением возрождения национального духа:

"Сегодняшний день напоминает нам, что сила государства заключается не только в мощной экономике и армии, но и в сплоченности и единстве его граждан, в чувстве ответственности каждого за судьбу Родины. События последних лет доказали, что только народ, объединенный вокруг своего лидера и осознающий ценность свободы на своей земле, способен защитить и восстановить свои нарушенные прав".

По словам спикера парламента, освобожденные от оккупации территории Азербайджана переживают новый этап созидания и возрождения:

"По мере строительства и восстановления населенных пунктов бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на родные земли. К настоящему времени более 50 тысяч человек обрели мирную жизнь на своих исторических землях. Благодаря постоянному вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Карабах и Восточный Зангезур превращаются в символ возрождения и новой жизни".

С. Гафарова добавила, что после окончания армяно-азербайджанского конфликта между двумя странами начались мирные переговоры по нормализации отношений.

"Эти переговоры велись на основе принципов, выдвинутых Азербайджанской Республикой. Достигнутые в Вашингтоне в августе договорённости и парафирование мирного соглашения стали завершающим этапом переговорного процесса. Создана прочная основа для долгосрочного мира, сотрудничества и прогресса в регионе Южного Кавказа. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы наша страна продолжит развитие в условиях мира и стабильности, добиваясь новых значимых успехов", - заключила она.