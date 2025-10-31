Торговый оборот между Турцией и Азербайджаном может превысить $15 млрд

Уверен, что мы без труда достигнем поставленной лидерами Турции и Азербайджана цели довести товарооборот между нашими странами до 15 миллиардов долларов

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам председатель совета директоров Стамбульской промышленной палаты (ISO) Эрдал Бахчыван в ходе деловой встречи турецких бизнесменов в Баку.

По его словам, этот показатель может значительно превысить намеченный уровень благодаря взаимным инвестициям и совместным стратегиям, ориентированным на третьи страны. "В связи с этим турецким промышленникам и инвесторам следует правильно оценить возможности, открывающиеся в регионе", - отметил Бахчыван.