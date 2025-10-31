Еще на двух маршрутах будут новые автобусы

В Баку на двух маршрутах автобусы будут заменены на современные транспортные средства.

Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), с 1 ноября автобусы, работающие на маршрутах №81 и №160, будут заменены.

На маршруте №81, соединяющем посёлки Кёхня Гюнашли и Гарачухур, пассажирам будут предоставлены 20 автобусов марки "Yutong", оснащённых экологически чистой технологией CNG (сжатый природный газ). Интервал движения новых автобусов составит 6 минут, стоимость проезда - 0,60 маната.

На маршруте №160, который соединяет посёлок Бина со станцией метро "Кероглу", будут задействованы 18 современных автобусов, также оснащённых технологией CNG. Интервал движения составит 6-7 минут, стоимость проезда - 0,70 маната.

На обоих маршрутах оплата проезда будет осуществляться в безналичной форме.