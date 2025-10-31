Страшные аварии с участием пешеходов в Баку

Обеспечение безопасности на дорогах зависит от ответственности каждого участника движения. Для пешеходов эта ответственность особенно велика, так как они являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения.

Как сообщает Day.Az, Главное управление Государственной дорожной полиции опубликовало видео дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в Баку и обратилось к ним с предупреждением.

В обращении отмечается, что иногда пешеходы, даже при наличии ближайшего пешеходного перехода, переходят дорогу в неположенных местах, подвергая риску как свою жизнь, так и безопасность других участников движения:

"Мгновение спешки или невнимательность зачастую приводит к необратимым последствиям.

Не забывайте, что пешеходные переходы, светофоры и дорожные знаки созданы для защиты человеческой жизни. Соблюдать их - не только требование закона, но и показатель уважения к собственной жизни и жизни окружающих.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь призывает всех быть ответственными:

Пользуйтесь только обозначенными пешеходными переходами;

Прежде чем выйти на проезжую часть, осмотрите дорогу в обоих направлениях;

Не теряйте бдительность.

Помните - ваша безопасность зависит от вашего поведения!".