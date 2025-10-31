Механизм изменения преимущественного права при погашении ипотечных требований совершенствуется.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "Об ипотеке", обсуждённом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечается, что в действующем законодательстве предусмотрена возможность изменения этого права между держателями ипотеки на основе соглашения. Согласно законопроекту, предлагается, чтобы соглашение об изменении преимущественного права при погашении ипотечных требований удостоверялось нотариально и регистрировалось в государственном реестре преимущественных прав.

Законопроектом предусмотрено, что при изменении преимущественного права между держателями ипотеки права будут зарегистрированы в государственном реестре недвижимости и официальном реестре движимого имущества в течение 3 рабочих дней с момента представления документов. Кроме того, государственная пошлина при изменении преимущественного права будет уплачиваться держателем ипотеки, которому переходит преимущественное право.

Подчёркивается, что государственная регистрация изменения преимущественного права при погашении ипотечных требований сделает механизм более эффективным и обеспечит более надёжную реализацию прав держателя ипотеки с преимущественным правом.

Также указано, что принятие законопроекта обеспечит официальное признание и подтверждение этих прав через регистрацию преимущественного права в государственном реестре недвижимости.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.