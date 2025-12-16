https://news.day.az/azerinews/1802721.html Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının növbəti VIII Qurultayı keçirilir - FOTO Bakıda Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının növbəti VIII Qurultayı keçirilir. Trend xəbər verir ki, qurultayda xarici qonaqların və AHİK-in sosial tərəfdaşlarının nümayəndələri çıxış edəcək, hesabat məruzələri dinləniləcək.
Həmçinin, AHİK-in üzv təşkilatlarının nümayəndələrinin çıxışı və gündəlikdə duran məsələlərin müzakirəsi, qərarların qəbul edilməsi planlaşdırılıb.
