Bakıda Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının növbəti VIII Qurultayı keçirilir.

Trend xəbər verir ki, qurultayda xarici qonaqların və AHİK-in sosial tərəfdaşlarının nümayəndələri çıxış edəcək, hesabat məruzələri dinləniləcək.

 

Həmçinin, AHİK-in üzv təşkilatlarının nümayəndələrinin çıxışı və gündəlikdə duran məsələlərin müzakirəsi, qərarların qəbul edilməsi planlaşdırılıb.

Xəbər yenilənəcək