За это правонарушение ужесточаются штрафы

Ужесточаются санкции за легализацию имущества, полученного преступным путём.

Как сообщает Day.Az, соответствующее положение отражено в законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс, обсуждённом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, сокрытие или маскировка подлинного характера, источника, местонахождения, распоряжения, перемещения имущества, полученного преступным путём, а также прав на такое имущество или лиц, которым оно принадлежит, наказывается штрафом от 4 до 8 тысяч манатов, либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, либо без такового.

Согласно предлагаемым изменениям, за данное преступление будет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 50% до 70% стоимости предмета преступления, либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, с возможным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.