Иран начал переговоры о возвращении доступа к Telegram

Власти Ирана ведут переговоры с Telegram и другими зарубежными платформами о возобновлении их работы на территории страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на министерство информационных и телекоммуникационных технологий Исламской Республики.

Однако доступ к сервисам может быть восстановлен только при выполнении условий, ранее определенных высшим советом Ирана по киберпространству.

Зимой текущего года совет по киберпространству утвердил резолюцию, исходя из которой иностранные мессенджеры смогут вернуться на иранский рынок, если обеспечат национальную безопасность и поддержат отечественные цифровые платформы, а также обеспечат пользователям психологическую безопасность.

Telegram на территории Ирана был заблокирован по решению местного суда в апреле 2018 года.

Тогда власти ссылались на многочисленные обращения граждан.