В Польше допустили выход страны из ЕС

Польша допускает выход из Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, передает Onet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ему задали вопрос, считает ли он возможным выход Польши из Евросоюза.

"Да, потому что у нас есть политики, которые на всякий случай говорят "нет" любой европейской инициативе", - сказал Сикорский.

Он напомнил, что бывший президент Польши Анджей Дуда выступил против внедрения энергосберегающих ламп, хотя это решение было одобрено Европейским советом при участии бывшего главы государства Леха Качиньского.