Рост цен в Европе замедлился

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, замедлилась в октябре до 2,1 процента с сентябрьских 2,2 процента. Об этом сообщается на сайте Евростата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Основными драйверами общего роста цен остаются их повышение в сфере услуг, составившее 3,4 процента, а также стоимость продуктов питания, алкоголя и табака, увеличившаяся за год на 2,5 процента, говорится в материалах.

Среди отдельных стран (всего в зону евро входит 20 государств) наибольший рост цен по итогам второго осеннего месяца год к году был зафиксирован в Эстонии (4,5 процента), Латвии (4,2 процента), Австрии и Хорватии (по 4,0 процента), а также в Словакии (3,8 процента). Минимальные уровни - на Кипре (0,3 процента) и во Франции (0,9 процента).