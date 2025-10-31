В США растет число задержанных рейсов из-за шатдауна

В США нехватка диспетчеров из-за шатдауна привела к задержкам авиарейсов.

Как передает Day.Az, об этом 30 октября сообщила газета The New York Times (NYT).

"Из-за отсутствия авиадиспетчеров работа аэропортов была задержана или приостановлена, поскольку администрация Трампа предупредила об ухудшении ситуации из-за отсутствия заработной платы у сотрудников", - указано в материале.

Издание пишет, что наибольшие проблемы с персоналом наблюдались в международном аэропорту Орландо. Там предупредили, что в течение некоторого времени прибывающие самолеты не смогут приземляться из-за отсутствия сертифицированных диспетчеров. К вечеру четверга некоторые рейсы откладывались почти на 12 часов, а часть была отменена.

Кроме того, также нехватка специалистов привела к сбоям в работе национального аэропорта имени Рональда Рейгана, где задержки фиксировались во второй половине дня и вечером.