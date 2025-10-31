Европейский союз (ЕС) признаёт Азербайджан стратегическим партнёром в сфере транспортной связности в рамках Среднего коридора и инициативы Global Gateway.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи "Евронест" о продвижении справедливой торговли, сотрудничества и инвестиций между ЕС и странами "Восточного партнёрства".

В документе отмечается, что такие инициативы, как проект подводного электрокабеля по дну Чёрного моря и Транскаспийского цифрового коридора, направлены на передачу возобновляемой энергии и высокоскоростного цифрового трафика между Каспийским регионом, Южным Кавказом и ЕС, и рассматриваются как проекты, соответствующие целям инициативы Global Gateway.

"Южный газовый коридор представляет собой надёжный стратегический маршрут поставок природного газа на рынки ЕС, способствующий диверсификации источников энергоснабжения, и ЕС вместе с Азербайджаном выразили намерение развивать сотрудничество в рамках таких инициатив, как REPowerEU", - говорится в документе.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.