Gündəmdə qırmızıdır! Baku Electronics-də Qırmızı Şənbə başladı!
31 oktyabr, 1 və 2 noyabr tarixlərində Baku Electronics-də səbirsizliklə gözlənilən Qırmızı Şənbə kampaniyası baş tutacaq.
70%-dək endirim müştəriləri gözləyir.
Indi Beko paltaryuyan 999,99 AZN deyil, 699,99 AZN-ə, Yoshiro soyuducu 699,99 AZN deyil, 379,99 AZN, Yoshiro paltaryuyan 669,99 AZN deyil, 399,99 AZN-lə müştərilərə təqdim edilir.
Bu Qırmızı Şənbə-də kredit lə almaq istəyən müştərilər də sevinəcək!
Belə ki, indi Apple və smartfonlar, məişət texnikası, TV, kondisioner, noutbuk və digər məhsullar üçün endirilmiş qiyməti 24 aya bölmə imkanı hər kəsi sevindirəcək!
Xatırladaq ki, Qırmızı Şənbə taksit kart sahibləri üçün də endirilmiş qiyməti 18 ayadək bölmə imkanı təklif edir.
Bu fürsətlər yalnız 3 gün üçün keçərlidir - 31 oktyabr - 2 noyabr tarixlərini qaçırmayın!
"Qırmızı Şənbə" ilə möhtəşəm endirimlərin dadını çıxarın!
Baku Electronics 30 ildən çoxdur ki müştərilərinə keyfiyyətli məhsullar, sərfəli endirimlərlə yanaşı güvən və etibar da bəxş edir. Şirkət "Samsung", "LG", "Bosch", "Sony", "Huawei", "Xiaomi", "Tefal", "Rowenta", "Panasonic", "HP", "Acer", "Philips", "Lenovo", "Kenwood", "Braun", "Delonghi" kimi brendlərin rəsmi distribüteri, "Apple" brendinin isə rəsmi satış təmsilçisidir.
Bu Qırmızı Şənbə Baku Electronics-in tam 15 Bakı və region mağazalarında keçərlidir:
- Nərimanov mağazası;
- Sumqayıt mağazası (Şərq bazarının yaxınlığı);
- Xırdalan 2 saylı mağazası;
- Azadlıq mağazası;
- İnşaatçılar mağazası;
- Bakıxanov 2 saylı filial (Stansiya Razin yaxınılığı);
- Ukrayna dairəsi mağazası;
- Qara Qarayev mağazası;
- Mingəçevir mağazası;
- Gəncə mağazası (Dəyirman dairəsi yaxınlığı);
- Lənkəran 2 saylı mağazası;
- Şəmkir mağazası;
- Şəki mağazası (Bazarın yanı);
- Xaçmaz mağazası;
- Göyçay mağazası
https://youtu.be/hVVFPdYT2oo?si=9DdTmAh8hz1QwH_7
Ətraflı məlumat: bakuelectronics.az və ya 143
