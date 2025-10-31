Джейхун Байрамов и Петер Сийярто обсудили развитие стратегического партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в рамках общей конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации Джейхуна Байрамова в официальном аккаунте в социальной сети X.

"На встрече мы обсудили продолжающееся сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией и обменялись мнениями по региональному и глобальному развитию. Мы подтвердили нашу приверженность углублению стратегического партнерства и продвижению регионального мира и стабильности", - отмечается в публикации.