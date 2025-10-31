Volkswagen потерял более €1 млрд прибыли

Немецкий автогигант Volkswagen потерял в третьем квартале €1,072 млрд чистой прибыли.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что за девять месяцев 2025 года прибыль автогиганта в целом упала более чем на 60% - до €3,4 млрд. Причинами падения называют кризис в Porsche и пошлины США.

При этом основной бренд Volkswagen улучшил свои показатели: этому поспособствовала программа уменьшения расходов, под которой подразумевается сокращение десятков тысяч рабочих мест. Отмечается, что операционная рентабельность продаж компании за девять месяцев выросла до 2,3%.

Всего третьем квартале было продано 2,2 млн автомобилей всех брендов концерна.