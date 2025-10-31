SOFAZ и CEEC International обсудили перспективы новых инвестиционных проектов

Государственный нефтяной Фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ) и китайская компания "China Energy International Group Co., Ltd." ("CEEC International") обсудили возможности касательно новых совместных инвестиционных проектов.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на SOFAZ.

Так, заместитель исполнительного директора SOFAZ Ровшан Джавадов и сотрудники соответствующих структурных подразделений встретились с делегацией во главе с председателем правления "China Energy International Group Co., Ltd." ("CEEC International") Сяоданем Ли.

Стороны обменялись мнениями по вопросам углубления существующего сотрудничества, выявления новых совместных инвестиционных возможностей, представляющих взаимный интерес, и механизмов взаимодействия в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между SOFAZ и "CEEC International" 8 сентября 2025 года.

В завершение встречи была достигнута договоренность о регулярном рассмотрении проектов и других инвестиционных возможностей в областях возобновляемых источников энергии, хранения энергии и управления отходами в странах Персидского залива, Китае и Юго-Восточной Азии, а также об обмене информацией по обсуждаемым инициативам.