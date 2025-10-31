У BMW, Mercedes-Benz и Ford проблемы

Дефицит полупроводников, спровоцированный конфликтом с Китаем из-за поставщика чипов Nexperia, затронет производство автомобилей BMW.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Компания ZF Friedrichshafen AG сократила смены на своём главном заводе по производству электроприводов в Швайнфурте из-за сокращения поставок важных компонентов, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку информация не является общедоступной. ZF поставляет продукцию большинству крупных автопроизводителей, включая Mercedes-Benz, Stellantis и Ford", - отмечается в публикации.

Это произошло после того, как Пекин заблокировал экспорт полупроводников Nexperia с его китайских заводов в ответ на действия правительства Нидерландов, которое захватило контроль над компанией, уточняет агентство.

Завод ZF в Швайнфурте является одним из крупнейших в мире, там работает 8 тыс. сотрудников.