Названо количество домов и квартир, предоставленных жителям в Ханкенди, Агдере и Ходжалы

В соответствии с планом переселения, ведутся работы по переселению в 19 населенных пунктов - в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, включая поселок Кяркиджахан, 7 сел Агдеринского и 11 сел Ходжалинского районов.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом сказал специальный представитель Президента в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на конференции "Конституционные гарантии развития судебной системы: современные вызовы" в Карабахском университете в Ханкенди.

Он отметил, что к настоящему времени 1141 дом и квартира после восстановления и ремонта переданы в пользование 1141 семье, то есть 4468 бывшим вынужденным переселенцам, вернувшимся в родные края.

"В целом в настоящее время в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах проживает более 22 тысяч человек. Каждый житель полностью обеспечен социальными, образовательными и другими необходимыми услугами", - отметил Э. Юсубов.