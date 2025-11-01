Хроника Победы: Черный день для армянского спецназа

В течение дня 31 октября и в ночь на 1 ноября 2020 года подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта.

Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.

В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта среди личного состава противника имеются большие потери. В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 1 БМП, 2 РСЗО БМ-21 "Град", 8 различных видов пушек, 2 мачты связи и 5 единиц автомобильной техники противника.

Армянские ВС подвергли обстрелу из артиллерийских орудий, минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе.

В ночь на 1 ноября в разное время с территории Бердского, Чамбаракского и Горисского районов Армении противником были обстреляны позиции наших армейских подразделений, расположенных в Товузском, Гедабекском и Губадлинском районах.

1 ноября, начиная с 10:00, вооруженные силы Армении подвергли интенсивному артиллерийскому обстрелу город Тертер, поселок Шихарх, села Гапанлы, Эскипара, Сахлаабад района, а также село Юхары Гиямеддинли Агджабединского района.

В ходе ведения воздушного наблюдения за местностью было установлено местонахождение двух грузовиков с боеприпасами. Военные грузовики были немедленно уничтожены точным и прицельным огнем.

У подразделений противника, нейтрализованных в ходе боев на зангиланском участке армяно-азербайджанской границы, были взяты оружие и боеприпасы в качестве трофея.

В результате проведенной Азербайджанской армией операции была уничтожена воинская часть войск специального назначения 022 вооруженных сил Армении. По данным Минобороны, 70 процентов личного состава воинской части погибли или ранены. Оставшиеся в живых военнослужащие были приписаны к разведывательным подразделениям других полков. Командиром этой воинской части являлся получивший звание национального героя Армении посмертно полковник Ваагн Асатрян, уничтоженный 13 октября.

Уничтожены две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", подвергавшие обстрелу позиции наших подразделений на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы.