В ОТГ обсудили текущую ситуацию по ж/д грузоперевозкам в регионе

Заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ниджат Гулиев принял участие в 3-м заседании глав железнодорожных управлений государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся 30-31 октября в Бишкеке.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО.

Отмечается, что на заседании обсуждались вопросы, вытекающие из Шушинской декларации, принятой главами государств-членов ОТГ в 2024 году, и Габалинской декларации, принятой в 2025 году, развитие мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, продвижение и цифровизация железнодорожных, портовых и транспортно-логистических операций, расширение использования железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), а также потенциал Зангезурского коридора.

Также были рассмотрены текущее состояние грузоперевозок по железной дороге между государствами-членами ОТГ и перспективы увеличения объемов грузоперевозок. В этом контексте состоялся обмен мнениями по таким ключевым направлениям, как тарифная политика, развитие инфраструктуры, увеличение пропускной способности пограничных переходов и укрепление сотрудничества. Участники подчеркнули необходимость принятия скоординированных мер для повышения эффективности транспортных операций и обеспечения конкурентоспособности транзитных маршрутов в регионе ОТГ, а также создания устойчивых и бесперебойных транспортных цепочек в регионе.

На заседании было принято решение о дальнейшей активизации и усилении деятельности рабочей группы ОТГ по железнодорожным вопросам.