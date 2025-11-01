В США подросток врезался в машину с женщиной и тремя ее внуками

В США 15-летний подросток врезался в машину с женщиной и тремя ее внуками, отца подростка признали виновным в их смерти.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал People.

Отмечается, что авария произошла 3 сентября 2023 года. Подросток, управляя автомобилем на высокой скорости, проехал на запрещающий сигнал и врезался в машину, за рулем которой находилась 50-летняя Тринидад Эрнандес. В автомобиле также были ее муж и трое внуков - девятилетний мальчик, 11-летняя девочка и годовалая девочка. В результате столкновения женщина и дети погибли, а дедушка получил тяжелые травмы, но выжил.

Позднее выяснилось, что отец подростка разрешил сыну управлять машиной, несмотря на то, что тот не имел права садиться за руль из-за несовершеннолетия.

"Присяжные во Флориде вынесли обвинительный приговор отцу подростка. <...> Ему грозит от 37 лет до пожизненного заключения", - указано в материале.