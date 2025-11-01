https://news.day.az/society/1792406.html Азербайджанцев ждут 12 выходных дней - ДАТЫ В ноябре будет 12 нерабочих дней. Как сообщает Day.Az, поскольку 8 ноября - День Победы приходится на субботу, а 9 ноября - День Государственного флага выпадает на воскресенье, эти даты будут объединены в последовательные выходные. В связи с этим 10 и 11 ноября также объявлены нерабочими днями.
Таким образом, с учётом суббот и воскресений, выходными в этом месяце будут следующие даты:
1, 2, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 ноября.
