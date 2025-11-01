Apple Pay, Google Pay и банковские карты

В Бакинском метрополитене расширены возможности для цифровых платежей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, теперь при проходе в метро можно оплачивать проезд всеми локальными банковскими картами с поддержкой NFC, а также через Apple Pay и Google Pay.

Отмечается, что нововведение пока действует в тестовом режиме на всех станциях Фиолетовой линии ("Ходжасан", "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 Ноября"), однако вскоре будет внедрено на всех линиях метро.

В сообщении также указано, что в случае возникновения технических трудностей в тестовый период можно воспользоваться картой "BakıKart" или другими способами оплаты.