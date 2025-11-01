https://news.day.az/society/1792417.html Apple Pay, Google Pay и банковские карты - ВАЖНОЕ нововведение в бакинском метро В Бакинском метрополитене расширены возможности для цифровых платежей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, теперь при проходе в метро можно оплачивать проезд всеми локальными банковскими картами с поддержкой NFC, а также через Apple Pay и Google Pay.
Apple Pay, Google Pay и банковские карты - ВАЖНОЕ нововведение в бакинском метро
В Бакинском метрополитене расширены возможности для цифровых платежей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, теперь при проходе в метро можно оплачивать проезд всеми локальными банковскими картами с поддержкой NFC, а также через Apple Pay и Google Pay.
Отмечается, что нововведение пока действует в тестовом режиме на всех станциях Фиолетовой линии ("Ходжасан", "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 Ноября"), однако вскоре будет внедрено на всех линиях метро.
В сообщении также указано, что в случае возникновения технических трудностей в тестовый период можно воспользоваться картой "BakıKart" или другими способами оплаты.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре