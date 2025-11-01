https://news.day.az/politics/1792497.html Прогресс строительных и восстановительных работ в Карабахе просто впечатляет - посол Израиля - ФОТО Прогресс строительства в Карабахе просто невероятный. Как сообщает Day.Az, об этом написал на своей странице в X посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус. "Мой второй визит в Карабах. Прогресс в строительстве и восстановительных работах просто впечатляет.
Как сообщает Day.Az, об этом написал на своей странице в X посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус.
"Мой второй визит в Карабах. Прогресс в строительстве и восстановительных работах просто впечатляет. Мосты, железные дороги, трассы, тоннели, сёла и города - всё развивается стремительными темпами. С нетерпением жду, чтобы увидеть дальнейшие изменения во время следующего визита.", - написал он.
