Прогресс строительных и восстановительных работ в Карабахе просто впечатляет

Прогресс строительства в Карабахе просто невероятный.

Как сообщает Day.Az, об этом написал на своей странице в X посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус.

"Мой второй визит в Карабах. Прогресс в строительстве и восстановительных работах просто впечатляет. Мосты, железные дороги, трассы, тоннели, сёла и города - всё развивается стремительными темпами. С нетерпением жду, чтобы увидеть дальнейшие изменения во время следующего визита.", - написал он.