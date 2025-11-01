https://news.day.az/world/1792511.html Празднование Хэллоуина в Вашингтоне закончилось беспорядками - ВИДЕО Празднование Хэллоуина в Вашингтоне закончилось беспорядками и разгоном празднующих бойцами Нацгвардии США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Празднование Хэллоуина в Вашингтоне закончилось беспорядками - ВИДЕО
Празднование Хэллоуина в Вашингтоне закончилось беспорядками и разгоном празднующих бойцами Нацгвардии США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре