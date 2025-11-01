Празднование Хэллоуина в Вашингтоне закончилось беспорядками

Празднование Хэллоуина в Вашингтоне закончилось беспорядками и разгоном празднующих бойцами Нацгвардии США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: