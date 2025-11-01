В армянских школах введут изучение азербайджанского языка

В 2025-2026 учебном году в трёх государственных школах Армении будут введены курсы азербайджанского языка.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении.

Согласно программе, азербайджанский и турецкий языки смогут изучать учащиеся 10-12 классов, тогда как персидский и грузинский языки разрешено вводить, начиная с 5-го класса. Обучение будет добровольным и зависит от наличия квалифицированных преподавателей.

Инициатива реализуется в рамках государственной образовательной программы 2021-2026 гг., утверждённой постановлениями правительства Армении №1363-А и №1902-Л. Программа предусматривает расширение преподавания иностранных и региональных языков - включая русский, английский, французский, а также языки соседних стран.