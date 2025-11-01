Армянские реваншисты опять разыгрывают карту "жертвы"

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

На пленарном заседании 12-й сессии Парламентской ассамблеи "Евронест" вновь всплыла тема, которую армянские реваншисты используют как инструмент давления - вопрос военнопленных. Депутат Национального собрания от фракции "Армения" Элинар Варданян призвала европейских коллег "потребовать освобождения всех армянских военнопленных, находящихся в Баку", а также поддержать создание "независимой международной миссии" для документирования "разрушенного культурного наследия армян в Карабахе".

Варданян обвинила Азербайджан в "культурном геноциде", заявив, что армянские хачкары и села "стираются с лица земли". Ее выступление сопровождалось привычным для армянской стороны пафосом, в котором эмоции заменяют факты.

Охолоньте, господа соврамшие!

Признать армян, находящихся под судом в Баку, "военнопленными" - значит исказить само понятие. Военнопленный - это солдат, захваченный в ходе военных действий между регулярными армиями. Но разве Армения официально объявляла войну Азербайджану в 2020 году? Разве Ереван признал ответственность за вооруженные формирования, действовавшие на оккупированных землях? Нет. Армения долгие годы отрицала свое участие, называя боевиков "самообороной Карабаха". А если нет войны - нет и военнопленных. Есть незаконные вооруженные группы, нарушившие границы суверенного государства и продолжившие вооруженные действия после подписания капитуляции.

Те, кто сегодня сидят в Баку, - не пленники войны, а преступники мира. Они были задержаны после 9 ноября, когда Трехстороннее заявление уже вступило в силу. Эти люди не сложили оружие, а остались в лесах и горах Карабаха, устраивая засады и минируя дороги. Женевская конвенция 1949 года и Дополнительные протоколы 1977 года однозначны: вооруженные лица, действующие вне регулярных структур, без формы и командования, не подпадают под статус военнопленных. Это диверсанты и террористы, подлежащие уголовной ответственности.

Международная практика подтверждает это: США, Россия, Франция, Израиль - все квалифицируют подобные случаи как уголовные преступления. Почему же, когда Азербайджан поступает по тем же нормам, у Европы вдруг начинается приступ "гуманизма"?

Парадокс армянской пропаганды в том, что она одновременно требует признать этих людей военнопленными и утверждает, что Армения "не участвовала" в войне. Или это были вооруженные силы Республики Армения, и тогда Ереван несет ответственность за агрессию, - или это незаконные формирования, и тогда речь идет о терроризме и саботаже. Третьего не дано.

Именно поэтому суд в Баку - это не политическая расправа, а реализация принципа справедливости. Каждый из обвиняемых проходит по конкретным статьям: убийства, диверсии, незаконное пересечение границы, хранение оружия, подрывы гражданской инфраструктуры. Это не армия, а вооруженные банды, и приговор им выносится по закону, а не по эмоциям.

Теперь о втором мифе - "культурное наследие армян в Карабахе". Карабах - международно признанная часть Азербайджана. Республика Армения никогда не имела на этой территории ни юридического, ни исторического, ни культурного суверенитета. Следовательно, говорить о "наследии армян" в Карабахе - все равно что о "французском наследии" в Бельгии.

Да, на этой земле есть христианские храмы, но они не армянские, а албано-удинские, принадлежащие древней Кавказской Албании, существовавшей задолго до появления армян. Исторические источники - от Страбона до средневековых хронистов - подтверждают это. Оккупировав территорию, армяне просто переписали таблички, сняли албанские кресты, заменили надписи - типичная колониальная практика присвоения чужого.

Большинство так называемых "армянских" сооружений появились лишь в XIX-XX веках, после переселения тысяч армян в Карабах по инициативе Российской империи. Архивные документы Петербурга и Тифлиса ясно это показывают. А подлинные древние памятники - албанские, возведенные задолго до армянских миграций.

Азербайджан, напротив, восстанавливает и документирует объекты, имеющие историческую ценность. В Шуше, Агдаме, Ходжавенде, Кяльбаджаре идут реставрационные работы, создаются цифровые архивы, фиксируются памятники. Именно в годы армянской оккупации были разрушены сотни мечетей, мавзолеев, гробниц и кладбищ. Настоящий культурный геноцид совершили не в Баку.

Пропаганда реваншистов, лишенная аргументов, стремится перевести поражение в моральную плоскость - изобразить агрессора жертвой. Так рождается новая версия мифологии: проигранная война выдается за трагедию гуманизма, преступники - за пленников, а фальсифицированные церкви - за "вечное наследие".

Но Азербайджан больше не молчит. Он действует в рамках международного права, где суверенитет - реальная категория. Каждый, кто пересек границу после капитуляции с оружием в руках, совершил уголовное преступление. И никакой статус военнопленного здесь невозможен.

История рано или поздно возвращается с фактами и документами, разбивая мифы. Ни депутатские заявления, ни резолюции Евронеста не превратят террористов в героев и фальсификацию - в наследие. Карабах - это территория закона, где преступник отвечает за преступление, а истина не нуждается в адвокатах из Брюсселя.

Баку действует в реальности, где каждое слово подтверждается документом, каждое обвинение - доказательством, каждый приговор - законом. Азербайджан строит, восстанавливает и возвращает жизнь на освобожденные земли, а реваншисты продолжают плакать. Страница войны закрыта. Карабах вернулся домой. Это не лозунг, а юридический и исторический факт.

Точка.