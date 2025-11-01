«Трудолюбивые британцы» получили пощечину из-за ЕС
50 миллиардов фунтов стерлингов выплат Европейскому союзу (ЕС) после Brexit стали пощечиной "трудолюбивым британцам".
Как передает Day.Az, об этом заявил экс-министр по вопросам выхода Великобритании из европейского объединения, сейчас входящий в оппозиционную партию Reform UK, Дэвид Джонс, сообщает Daily Mail.
Общая сумма, которую королевство выплатило с момента выхода в 2020 году, составила около 44 миллиардов фунтов стерлингов, а правительство обязалось выплатить еще от 6 до 8 миллиардов фунтов стерлингов в соответствии с условиями сделки.
"Это не что иное, как пощечина всем трудолюбивым британцам, которые сейчас борются с кризисом стоимости жизни. Я считаю, что ЕС больше не должен получать средства", - сказал Джонс.
По его словам, Лондон так отчаянно хотел выйти из ЕС, что в то время, по сути, заключил очень плохую сделку.
