В Японии назвали ядерные испытания США выгодными Пекину

Решение президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний может спровоцировать гонку вооружений между ядерными державами, из которой выгоду получит Китай.

Как передает Day.Az, об этом заявила газета The Japan Times (JT) со ссылкой на экспертов.

"Единственным, кто выиграет от испытаний ядерных боеголовок, будет Китай, потому что он не провел столько испытаний, сколько провели Россия и США" - приводит газета слова представителя Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Дорин Хоршиг.

Издание отмечает, что, за исключением КНДР, ни одно государство за последние три десятилетия официально не проводило ядерных испытаний, но некоторые страны, включая США, регулярно запускают тесты систем доставки ракет. Испытания самого ядерного оружия проводятся при помощи компьютерных симуляций.

"США намного опережают Россию и Китай по объему полученных данных [по результатам ранее проведенных реальных испытаний], поэтому на данный момент они им в действительности не нужны", - объяснила Хоршиг.

В прошлом году Пентагон заявил, что Китай продвигается в области ядерных вооружений "быстрее, чем ожидалось", напоминает JT. Пекин особенно быстро увеличивает боевые запасы, а именно боеголовки, которые размещены на стратегических носителях или в хранилищах с оперативными силами и готовы к применению, пишет газета.