Средний коридор демонстрирует трехкратный рост контейнерных перевозок

Доля контейнерных перевозок по Среднему коридору стремительно растет - за последние 12 месяцев их объем утроился.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Международный союз автомобильного транспорта (IRU), об этом заявил Генеральный секретарь IRU Умберто де Претто на 7-м форуме Huawei Digital Supply Chain Forum, проходившем в Дунгуане (Китай).

Он отметил, что за последние два года объёмы торговли по Среднему коридору более чем удвоились, и ожидается, что к 2030 году они вырастут ещё вдвое.

"Сегодня мы живём в мире, который характеризуется стремительными изменениями и постоянными трансформациями. По мере того как мир становится всё более взаимосвязанным, необходимость в сотрудничестве, инновациях и единых стандартах в сфере логистики становится как никогда актуальной.

Маршруты "Пояса и пути" сегодня стали ощутимой реальностью. Мы видим, как грузовики пересекают эти маршруты, соединяя континенты и рынки, как никогда ранее", - заявил он.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.