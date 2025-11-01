В КНДР усомнились в реализуемости планов Сеула

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) назвала "несбыточной мечтой" вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы терпеливо покажем, что денуклеаризация - это "несбыточная мечта", которую никогда не удастся осуществить, даже если о ней будут говорить тысячу раз", - сказано в заявлении МИД.

Такое заявление прозвучало в ответ на сообщения о том, что тема денуклеаризации Корейсокго Полустров будет затронута в ходе переговоров президента Республики Корея Ли Чжэ Мена и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).