Военная авиация в небе над Баку

В Баку продолжается подготовка к Параду Победы, который состоится 8 ноября на площади Азадлыг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.media, кадры опубликованы в Телеграм.

Жители столицы наблюдают в небе полеты военной авиации.

Представляем вашему вниманию данное видео: