https://news.day.az/society/1792394.html Военная авиация в небе над Баку - ВИДЕО В Баку продолжается подготовка к Параду Победы, который состоится 8 ноября на площади Азадлыг. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Жители столицы наблюдают в небе полеты военной авиации. Представляем вашему вниманию данное видео:
Военная авиация в небе над Баку - ВИДЕО
В Баку продолжается подготовка к Параду Победы, который состоится 8 ноября на площади Азадлыг.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.media, кадры опубликованы в Телеграм.
Жители столицы наблюдают в небе полеты военной авиации.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре