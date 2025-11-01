https://news.day.az/world/1792340.html Фидан о трудностях в завершении войны в Украине Переговоры по завершению российско-украинской войны сталкиваются с определенными трудностями. Как передает Day.Az со ссылкой на CNN Türk, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с эстонским коллегой Маркусом Цахкной. Он подчеркнул важность справедливого и устойчивого мира между Россией и Украиной.
