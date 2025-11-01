Фидан о трудностях в завершении войны в Украине

Переговоры по завершению российско-украинской войны сталкиваются с определенными трудностями.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNN Türk, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с эстонским коллегой Маркусом Цахкной.

Он подчеркнул важность справедливого и устойчивого мира между Россией и Украиной.

"Переговоры по прекращению войны сталкиваются с определенными трудностями, но они никогда не должны препятствовать поиску дипломатического решения. Турция продолжит оказывать содействие переговорам", - заявил Фидан.