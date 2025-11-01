Саркози может выйти из тюрьмы

Апелляционный суд Парижа рассмотрит ходатайство об освобождении бывшего президента Франции Николя Саркози 10 ноября.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал BMFTV.

Если суд примет положительное решение, Саркози сможет покинуть тюрьму уже вечером или на следующее утро.

Один из адвокатов Саркози Кристоф Инрен заявил, что с момента его ареста не существует юридических оснований для его дальнейшего содержания под стражей.

Другой защитник экс-президента Жан-Мишель Дарруа осудил продолжающееся содержание Саркози под стражей, назвав ситуацию "позором". Он выразил надежду, что суд восстановит репутацию французского правосудия.

21 октября Саркози прибыл в парижскую тюрьму Санте, где будет отбывать пятилетний срок в одиночной камере. 25 сентября сообщалось, что суд Парижа приговорил экс-президента Франции к пяти годам тюрьмы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании из Ливии. Также его оштрафовали на €100 тыс.