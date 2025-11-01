Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Алжира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Народной Демократической Республики Алжир Абдельмаджиду Теббуну.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Алжирской Народной Демократической Республики - Дня революции.

Этот исторический день, золотыми буквами вписанный в героическую летопись Вашей страны, является воплощением стремления народа Алжира к независимости и свободе, его несгибаемой воли, национального единства и солидарности.

Азербайджан и Алжир связывают традиционные узы дружбы и братства. Мы придаем большое значение развитию этих отношений и расширению нашего сотрудничества.

Убежден, что в интересах наших народов взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, и впредь будет успешно продолжаться благодаря нашим совместным усилиям.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности, а братскому народу Алжира - мира и благополучия", - говорится в письме.