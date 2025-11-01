Назван объём кредитов, выданных микробизнесу в Азербайджане

По состоянию на 1 октября объём кредитов, выданных объектам микропредпринимательства в Азербайджане, составил 3,418 млрд манатов.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, это на 71,6 млн манатов, или на 2,1%, больше, чем на 1 сентября и на 466,2 млн манатов, или на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, по состоянию на 1 сентября объём кредитов, выданных микропредпринимателям в Азербайджане, составил 3,346 млрд манатов, а по состоянию на 1 октября 2024 года - 2,952 млрд манатов.

Следует отметить, что по состоянию на 1 октября текущего года объем портфеля бизнес-кредитов азербайджанских банков составил 15,545 млрд манатов, что на 452,8 млн манатов или 3% больше показателя предыдущего месяца, и на 1,1 млрд манатов или 7,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.