Фанат «Реала» умер после промаха Мбаппе

Израильский болельщик мадридского "Реала" Игаль Бродкин умер на трибунах стадиона "Сантьяго Бернабеу" после того, как футболист "Реала" Килиан Мбаппе не реализовал пенальти в матче чемпионата Испании против каталонской "Барселоны".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Sport.es.

После пенальти Бродкин потерял сознание, некоторые болельщики стали сигнализировать о случившемся с целью остановить игру. Голкипер "Реала" Тибо Куртуа подошел к арбитру, рассказал о происшествии, но судья продолжил встречу.

"Реал" обыграл "Барселону" со счетом 2:1.

Мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, набрав 27 баллов. Каталонцы идут на второй позиции, имея в активе 22 очка. В следующем матче чемпионата Испании, который состоится 1 ноября, "Реал" сыграет с "Валенсией" дома, а "Барселона" на следующий день на домашней арене примет "Эльче".