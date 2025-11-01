Стала полностью видна активная область на обратной стороне Солнца

Активная область на обратной стороне Солнца полностью вышла на видимую сторону звезды. Вспышки из нее уже на следующей неделе могут начать влиять на Землю.

Как передает Day.Az, об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИКИ РАН).

"Активная область 4246 вышла на обращенную к Земле сторону Солнца", - говорится в сообщении лаборатории.