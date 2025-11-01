https://news.day.az/autonews/1792408.html Немецкий автопром ожидают массовые сокращения В автомобильной промышленности Германии могут сократить 200 тысяч рабочих. Как передает Day.Az, массовые увольнения предрекли в местной газете Bild. Увольнения ждут отрасль из-за слабых квартальных показателей Mercedes-Benz и Volkswagen.
Немецкий автопром ожидают массовые сокращения
В автомобильной промышленности Германии могут сократить 200 тысяч рабочих.
Как передает Day.Az, массовые увольнения предрекли в местной газете Bild.
Увольнения ждут отрасль из-за слабых квартальных показателей Mercedes-Benz и Volkswagen. Главная причина, отмечает эксперт в отрасли Фердинанд Дуденхоффер, в большом количестве выходных пособий сотрудникам и дорогой рабочей силе. По его словам, из-за нерентабельности страна может потерять около 200 тысяч рабочих мест у автопроизводителей, поставщиков и в машиностроении.
По словам эксперта исследовательского института центра автомобильного менеджмента Штефана Братцеля, на немецкий экспорт давят пошлины США.
