Немецкий автопром ожидают массовые сокращения

В автомобильной промышленности Германии могут сократить 200 тысяч рабочих.

Как передает Day.Az, массовые увольнения предрекли в местной газете Bild.

Увольнения ждут отрасль из-за слабых квартальных показателей Mercedes-Benz и Volkswagen. Главная причина, отмечает эксперт в отрасли Фердинанд Дуденхоффер, в большом количестве выходных пособий сотрудникам и дорогой рабочей силе. По его словам, из-за нерентабельности страна может потерять около 200 тысяч рабочих мест у автопроизводителей, поставщиков и в машиностроении.

По словам эксперта исследовательского института центра автомобильного менеджмента Штефана Братцеля, на немецкий экспорт давят пошлины США.