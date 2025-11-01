Хикмет Гаджиев поделился публикацией о Зангезурском коридоре

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Хикмет Гаджиев поделился публикацией о Зангезурском коридоре.

В социальной сети "X" Хикмет Гаджиев поделился фотографией с подписью: "Зангезурский коридор!!".

Day.Az представляет публикацию: