Хикмет Гаджиев поделился публикацией о Зангезурском коридоре - ФОТО Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Хикмет Гаджиев поделился публикацией о Зангезурском коридоре. В социальной сети "X" Хикмет Гаджиев поделился фотографией с подписью: "Зангезурский коридор!!".
