В Норвегии сокращается ассортимент вегетарианских товаров

В последние годы норвежцы все реже покупают вегетарианские и веганские продукты. Ассортимент мясозаменителей заметно сократился, а некоторые бренды полностью ушли с рынка.

Как сообщает Day.Az, по данным исследовательского института Nofima, с 2016 по 2021 год продажи заменителей мяса выросли на 344 процента, но затем начали снижаться и к прошлому году вернулись к уровню 2020-го. Крупные торговые сети Norgesgruppen и Coop подтверждают падение спроса.

Эксперты объясняют это несколькими причинами.

"Все больше людей стараются избегать ультрапереработанных продуктов, к которым относятся многие вегетарианские полуфабрикаты. При этом доля вегетарианцев в Норвегии остается стабильной - около 1-2 процента населения", - отмечают эксперты.

Также влияние оказал рост цен на продукты. Покупатели выбирают более дешевые и "чистые" ингредиенты - бобовые, злаки, овощи. Популярность набирает обратная тенденция - интерес к традиционной норвежской кухне, локальным продуктам и еде "от фермера".

Некоторые видят в падении интереса к вегетарианству и социальные причины - усталость от ассоциации этой темы с woke-повесткой (повышенное внимание к вопросам социальной, расовой, гендерной и сексуальной справедливости - ред.) и активизмом.

В торговых сетях отмечают, что речь идет не о росте продаж мяса, а об изменении предпочтений - вместо готовых заменителей норвежцы чаще выбирают рыбу, овощи и натуральные растительные продукты.