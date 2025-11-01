https://news.day.az/world/1792474.html Власти США разогнали участников беспорядков в Вашингтоне Национальная гвардия США присоединилась к местной полиции в операции по подавлению беспорядков в хэллоуинскую ночь в Вашингтоне. Как передает Day.Az, об этом сообщил американский журналист Энди Нго в соцсети X.
Власти США разогнали участников беспорядков в Вашингтоне
Национальная гвардия США присоединилась к местной полиции в операции по подавлению беспорядков в хэллоуинскую ночь в Вашингтоне.
Как передает Day.Az, об этом сообщил американский журналист Энди Нго в соцсети X.
"Нацгвардия [США] помогла местной полиции отреагировать на устроенные молодежью беспорядки <...> в ночь Хэллоуина", - говорится в сообщении.
По данным местной полиции, в ходе митинга были задержаны несколько человек.
Сообщается, что остальных участников акции удалось разогнать.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре