Власти США разогнали участников беспорядков в Вашингтоне

Национальная гвардия США присоединилась к местной полиции в операции по подавлению беспорядков в хэллоуинскую ночь в Вашингтоне.

Как передает Day.Az, об этом сообщил американский журналист Энди Нго в соцсети X.

"Нацгвардия [США] помогла местной полиции отреагировать на устроенные молодежью беспорядки <...> в ночь Хэллоуина", - говорится в сообщении.

По данным местной полиции, в ходе митинга были задержаны несколько человек.

Сообщается, что остальных участников акции удалось разогнать.