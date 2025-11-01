Прохожий в Сингапуре спас кошку из пасти питона

В Сингапуре прохожий вступил в схватку с питоном, чтобы спасти кошку.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сингапурец Маркус Ли вечером на улице услышал странные звуки и увидел, что в ближайших кустах питон душит кошку.

"Через секунду я увидел змеиный хвост. Я действовал инстинктивно, схватился за хвост и поднял змею и ее добычу" - рассказал Ли.