https://news.day.az/world/1792433.html Прохожий в Сингапуре спас кошку из пасти питона - ВИДЕО В Сингапуре прохожий вступил в схватку с питоном, чтобы спасти кошку. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сингапурец Маркус Ли вечером на улице услышал странные звуки и увидел, что в ближайших кустах питон душит кошку. "Через секунду я увидел змеиный хвост.
Прохожий в Сингапуре спас кошку из пасти питона - ВИДЕО
В Сингапуре прохожий вступил в схватку с питоном, чтобы спасти кошку.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сингапурец Маркус Ли вечером на улице услышал странные звуки и увидел, что в ближайших кустах питон душит кошку.
"Через секунду я увидел змеиный хвост. Я действовал инстинктивно, схватился за хвост и поднял змею и ее добычу" - рассказал Ли.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре