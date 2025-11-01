https://news.day.az/world/1792492.html С сегодняшнего дня с визовых штампов Армении удалено изображение горы Агрыдаг С сегодняшнего дня правительство Армении удалило изображение горы Агрыдаг с визовых штампов, проставляемых в паспортах при въезде и выезде из страны. Как передаёт Day.Az, соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении 11 сентября. Новые образцы штампов уже утверждены, и правила вступили в силу 1 ноября 2025 года.
С сегодняшнего дня с визовых штампов Армении удалено изображение горы Агрыдаг
С сегодняшнего дня правительство Армении удалило изображение горы Агрыдаг с визовых штампов, проставляемых в паспортах при въезде и выезде из страны.
Как передаёт Day.Az, соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении 11 сентября.
Новые образцы штампов уже утверждены, и правила вступили в силу 1 ноября 2025 года.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что изменение дизайна штампа направлено на "укрепление государственности Армении".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре