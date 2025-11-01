В Кении при поддержке Азербайджана открылся Центр молодежного лидерства и инноваций.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Кении, при поддержке Азербайджанского агентства содействия международному развитию (AIDA), действующего при министерстве иностранных дел, в Найроби открылся Центр молодежного лидерства и инноваций.

Его открытие нацелено на повышение квалификации молодежи и ее роли в обществе, развитие ее лидерских качеств и поддержку стремления к успешной карьере.

В церемонии открытия Центра, организованной общественным объединением "Международная молодежная сеть" и Кенийским институтом специального обучения и образования 1 ноября, приняли участие инициатор проекта, учредитель и попечитель общественного объединения "Международная молодежная сеть", дочь Президента Кении Шарлин Руто, директор AIDA Эльмеддин Мехтиев, посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев, а также общественные деятели и молодежь.

Ш. Руто рассказала о развитии Азербайджана, который она неоднократно посещала, его национальных и духовных ценностях и поддержке развивающихся стран. Она выразила благодарность правительству Азербайджана за поддержку создания Центра молодежного лидерства и инноваций. Ш. Руто отметила, что подобные проекты, а также стипендии, предоставляемые кенийской молодежи в рамках программы "Международные образовательные гранты имени Гейдара Алиева", являются важным вкладом в укрепление уз дружбы и партнерства между нашими народами.

Э. Мехтиев отметил, что поддержка Азербайджаном этого проекта, а также образовательных стипендий и других гуманитарных проектов по оказанию помощи в развитии, реализуемых в Кении, является неотъемлемой частью развивающихся отношений между Азербайджаном и Кенией.

Посол С. Гаджиев подчеркнул значение встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Кения Уильяма Самои Руто, состоявшейся 23 сентября этого года в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что, помимо проектов, реализуемых по линии AIDA, техническая помощь была оказана средней школе Найроби и неонатальным отделениям нескольких больниц страны в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева "Развитие образования и культуры в странах Африки".

В ходе визита азербайджанская делегация провела ряд двусторонних встреч и обсудила возможности дальнейшего сотрудничества в различных областях, в том числе в гуманитарной сфере.