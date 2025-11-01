В Турции трагически погиб известный актер

Известный турецкий актер Энгин Чаглар погиб в дорожной аварии в Стамбуле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, вчера в районе Шишли 85-летнего актёра сбил мотоцикл.

Энгин Чаглар был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Чаглар сыграл во многих турецких фильмах.

Представляем кадры с места трагедии: