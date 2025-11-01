https://news.day.az/showbiz/1792440.html В Турции трагически погиб известный актер - ВИДЕО Известный турецкий актер Энгин Чаглар погиб в дорожной аварии в Стамбуле. Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, вчера в районе Шишли 85-летнего актёра сбил мотоцикл. Энгин Чаглар был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Чаглар сыграл во многих турецких фильмах.
В Турции трагически погиб известный актер - ВИДЕО
Известный турецкий актер Энгин Чаглар погиб в дорожной аварии в Стамбуле.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, вчера в районе Шишли 85-летнего актёра сбил мотоцикл.
Энгин Чаглар был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Чаглар сыграл во многих турецких фильмах.
Представляем кадры с места трагедии:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре