https://news.day.az/showbiz/1792440.html

В Турции трагически погиб известный актер - ВИДЕО

Известный турецкий актер Энгин Чаглар погиб в дорожной аварии в Стамбуле. Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, вчера в районе Шишли 85-летнего актёра сбил мотоцикл. Энгин Чаглар был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Чаглар сыграл во многих турецких фильмах.