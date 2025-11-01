Apple полностью откажется от этих iPhone

Компания Apple тестирует новые варианты расцветок для будущего iPhone 18 Pro.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на авторитетного китайского инсайдера Instant Digital.

По словам инсайдера, в число экспериментальных оттенков для iPhone 18 Pro входят бордовый, фиолетовый и кофейный - все с более глубокими и теплыми тонами по сравнению с текущими моделями.

При этом, по информации источника, Apple рассматривает возможность полного отказа от темных цветов, включая привычные Space Black и Graphite. В таком случае iPhone 18 Pro может стать первым флагманом компании без классического черного корпуса.

Релиз iPhone 18 Pro ожидается лишь осенью 2026 года. К тому времени Apple может не раз пересмотреть цветовые палитры будущих смартфонов, а также отказаться от этих планов и оставить более привычные варианты, включая черный.

В линейке iPhone 17 Pro черного цвета нет: смартфон представлен в серебристом (Silver), оранжевом (Cosmic Orange) и темно-синем цветах (Deep Blue). Это решение обусловлено алюминиевым корпусом устройства - на черной модели царапины были заметны сильнее.