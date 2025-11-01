Турция наращивает объем добычи энергоресурсов

Объемы добычи нефти и газа в Турции увеличиваются, что способствует снижению импортозависимости страны в сфере энергетики.

Как сообщает Day.Az, по итогам прошлого года на месторождениях в Турции было добыто в целом 2,3 млрд кубометров газа и 5,3 млн тонн нефти. Показатели предыдущего года были превышены на 176 процентов в сфере добычи газа и на 30 процентов - нефти.

Вместе с тем, на фоне роста потребления "голубого топлива" в Турции, импорт природного газа в 2024 году вырос на 3,4 процента - до 52,2 млрд кубометров. Доля отечественного газа в общем потреблении составила 4,3 процента.

Импорт нефти в Турцию в прошлом году, наоборот, снизился на 4,4 процента - до 30 млн тонн нефти. При этом доля "черного золота" с месторождений в самой Турции покрыл 15 процентов нужд экономики.

В Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции ранее заявляли, что объем добычи газа на крупнейшем месторождении газа страны - "Сакарья" в Черном море к 2028 году планируется довести до 15 млрд кубометров. На сегодняшний день, с данного месторождения в газораспределительную систему Турции поступает 9,5 млн кубометров газа в сутки.

Добыча нефти на самом крупном месторождении нефти Турции в районе горы Габар на юго-востоке Анатолии также растет и по состоянию на сентябрь этого года, достигла 78 тыс. баррелей в сутки.