В Баку решены проблемы, беспокоившие горожан - ФОТО
В Насиминском районе Баку сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения и обеспечение общественного спокойствия в ночное время.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, рейды были организованы Управлением полиции Насиминского района на круге "Аджеми" и в ряде других участков города.
В ходе проверок выявлены девять водителей, занимавшихся автохулиганством - они вносили незаконные изменения в конструкцию своих автомобилей и управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Все транспортные средства были эвакуированы на штрафстоянку, а в отношении нарушителей применены предусмотренные законом меры.
Помимо этого, полицейские установили ряд лиц, нарушавших общественный порядок - куривших в неположенных местах, выбрасывавших мусор мимо урн, занимавшихся уличной торговлей и совершавших мелкие правонарушения.
Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных действий, вызывающих недовольство граждан, продолжаются.
