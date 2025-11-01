В Баку решены проблемы, беспокоившие горожан

В Насиминском районе Баку сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения и обеспечение общественного спокойствия в ночное время.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, рейды были организованы Управлением полиции Насиминского района на круге "Аджеми" и в ряде других участков города.

В ходе проверок выявлены девять водителей, занимавшихся автохулиганством - они вносили незаконные изменения в конструкцию своих автомобилей и управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Все транспортные средства были эвакуированы на штрафстоянку, а в отношении нарушителей применены предусмотренные законом меры.

Помимо этого, полицейские установили ряд лиц, нарушавших общественный порядок - куривших в неположенных местах, выбрасывавших мусор мимо урн, занимавшихся уличной торговлей и совершавших мелкие правонарушения.

Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных действий, вызывающих недовольство граждан, продолжаются.